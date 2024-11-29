الجيش الإسرائيلي يحظر انتقال السكان اللبنانيين جنوباً لمجموعة من القرى

دبي: قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم، الجمعة، إنه يُحظر على السكان اللبنانيين الانتقال جنوباً لخط من القرى ومحيطها حتى إشعار آخر.

🔴بيان #عاجل إلى سكان #لبنان

⭕️حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري

⭕️جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبًا… pic.twitter.com/84UdCZDRxs

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 29, 2024