الجيش الإسرائيلي يحظر انتقال السكان اللبنانيين جنوباً لمجموعة من القرى

دبي: قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم، الجمعة، إنه يُحظر على السكان اللبنانيين الانتقال جنوباً لخط من القرى ومحيطها حتى إشعار آخر.
⭕️حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري
⭕️جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبًا… pic.twitter.com/84UdCZDRxs
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 29, 2024
(رويترز)
على اللبنانيين أن يكونوا حذرين… ولا يجب أن يثقوا بالمجرمين الصهاينة
سيخترعون ذريعة لضرب لبنان من جديد.
إنهم يريدون فقط الوقت لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بهم بالصواريخ