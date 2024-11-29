سياسة | عربي

الجيش الإسرائيلي يحظر انتقال السكان اللبنانيين جنوباً لمجموعة من القرى

29 - نوفمبر - 2024

وسط الدمار في قرية زبقين جنوب لبنان، في 27 نوفمبر 2024. ا ف ب 

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دبي: قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم، الجمعة، إنه يُحظر على السكان اللبنانيين الانتقال جنوباً لخط من القرى ومحيطها حتى إشعار آخر.

 (رويترز)

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  1. يقول qoraish:
    نوفمبر 29, 2024 الساعة 10:29 ص

    على اللبنانيين أن يكونوا حذرين… ولا يجب أن يثقوا بالمجرمين الصهاينة
    سيخترعون ذريعة لضرب لبنان من جديد.
    إنهم يريدون فقط الوقت لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بهم بالصواريخ

    رد

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