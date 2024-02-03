الجيش الإسرائيلي يخلف دمارا واسعا بمشفى الأطراف الصناعية شمالي غزة- (فيديو)

أرشيف- مستشفى "الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني" للتأهيل والأطراف الصناعية قبل أن يتم تدميره

غزة: رصدت تقارير إعلامية مصورة السبت، آثار الدمار والتخريب الذي خلفه جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى “الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني” للتأهيل والأطراف الصناعية، بقطاع غزة.

وأظهرت الصور حجم الدمار والتخريب الذي أحدثه الجيش الإسرائيلي قبل انسحابه من المناطق الشمالية الغربية للقطاع، يوم الخميس، في المستشفى بأقسامه وأروقته وبنيته التحتية.

ووثقت الصور التخريب داخل المستشفى، والذي شمل الأجهزة والمعدات الطبية، ودمارًا واسعًا في معداتها وداخلها، بالإضافة إلى الشوارع المؤدية إليها والبنية التحتية للمنطقة.

وفي عام 2019 افتتحت قطر مستشفى “الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني” للتأهيل والأطراف الصناعية، بقطاع غزة.

وأشرف على بناء المستشفى التي تعتبر أكبر صرح طبي متخصص بالتأهيل والأطراف الصناعية في القطاع، اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة(تابعة لوزارة الخارجية القطرية).

وجاء إنشاء المستشفى، ضمن منحة مالية قدمتها دولة قطر لقطاع غزة في العام 2012، بقيمة 407 ملايين دولار، وشملت مشاريع عديدة، أبرزها: بناء حي سكني، وتعبيد طرقات رئيسية تصل مدن وقرى القطاع ببعضا.

والخميس، انسحب الجيش الإسرائيلي، من مناطق شمال غرب محافظتي غزة وشمال القطاع، لأول مرة منذ بدء عمليته العسكرية البرية.

وفي 27 أكتوبر 2023، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية برية شملت توغله في عدة مناطق وأحياء بمحافظتي غزة والشمال.

ومنذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدأ الجيش بالانسحاب التدريجي من مناطق بمحافظة شمال القطاع، ليتبعها في بداية يناير/ كانون الثاني الماضي انسحابات جزئية من أحياء ومناطق بمحافظة غزة.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت حتى السبت “27 ألفا و و238 شهيدا و66 ألفا و452 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)