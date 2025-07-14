الجيش الإسرائيلي يدعي اعتراض صاروخين أُطلقا من وسط قطاع غزة

تل أبيب: ادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، اعتراض صاروخين أُطلقا من وسط قطاع غزة، دون وقوع إصابات، فيما لم تتبن أي من الفصائل الفلسطينية عملية الإطلاق.

وقال الجيش في بيان نشره على منصة “إكس” إنه بعد تفعيل صفارات الإنذار في مناطق مفتوحة بالمنطقة المحاذية لقطاع غزة، “تم اعتراض صاروخين أُطلقا من وسط قطاع غزة، دون وقوع إصابات”.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية بسماع دويّ صفارات الإنذار بمناطق مفتوحة في مستوطنتي “علوميم” و”بئيري” فيما تُسمّى منطقة “غلاف غزة”.

وحتى الساعة 20:30 لم تتبن أي من الفصائل الفلسطينية إطلاق صواريخ نحو المناطق المتاخمة لقطاع غزة.

(الأناضول)