الجيش الإسرائيلي يدعي اغتيال مسؤول عسكري بحماس في رفح 

تل أبيب: ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، اغتيال محمود حمدان قائد كتيبة تل السلطان التابعة لحركة حماس برفح جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان: “خلال نشاط مشترك لقوات الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)، رصد جنود اللواء 401 بواسطة مسيّرات درون عدة خلايا مسلحين (لم يذكر مكانهم) حيث وجّهت القوات قطعا جوية تابعة لسلاح الجو لتقضي عليهم”.

وأضاف: “خلال الغارة تم القضاء على قائد كتيبة تل السلطان محمود حمدان وعلى 3 قادة سرايا آخرين تابعين للكتيبة”.

وادعى أنه “من خلال هذه الغارة وغيرها من الغارات تم القضاء على سلسلة القيادة لكتيبة تل السلطان”.

كما زعم أن حمدان “لعب دورًا محوريًا في التخطيط لهجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وروّج لمخطط استعدادات لواء رفح قبل دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة”.

وأشار إلى أن حمدان “بادر، وقاد ونفذ عشرات المخططات بحق قوات الجيش ودولة إسرائيل”.

ويقول الجيش الإسرائيلي مرارا إنه يستهدف 4 كتائب في لواء رفح التابع لحماس وهي خالد بن الوليد (جنوب)، وشرق رفح، والشابورة (شمال) وتل السلطان (غرب).

وحتى اللحظة لم تعلق حركة حماس على بيان جيش الاحتلال.

(الأناضول)