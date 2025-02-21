الجيش الإسرائيلي يدفع بـ3 كتائب إلى الضفة الغربية

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، دفع 3 كتائب إلى الضفة الغربية المحتلة بعد وقت قصير من قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تنفيذ “عملية قوية”.

وفي منشور على منصة “إكس”، قال الجيش الإسرائيلي: “بناء على تقييم الوضع الأمني تقرر تعزيز القيادة الوسطى العسكرية بثلاث كتائب إضافية”.

وأضاف: “يواصل الجيش الإسرائيلي إجراء تقييم متواصل للأوضاع، وهو مستعد لتوسيع الأنشطة الهجومية”.

وشدد أن “الحملة لإحباط الأنشطة المعادية في شمال الضفة الغربية مستمرة طيلة الوقت”، على حد زعمه.

وفجر الجمعة، قال مكتب نتنياهو في بيان إن “الأخير أمر الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية قوية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”.

جاء قرار رئيس الوزراء نتنياهو عقب “اختتامه تقييمًا للوضع مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام رونين بار، ومفوض الشرطة داني ليفي، عقب محاولة تنفيذ سلسلة من الهجمات الجماعية على حافلات”، حسب البيان ذاته.

ومساء الخميس، أعلنت الشرطة الإسرائيلية انفجار 3 عبوات ناسفة في حافلات في مدينتي بات يام، وحولون قرب تل أبيب، بالإضافة إلى تفكيك عبوات في حافلات أخرى.

وكانت الحافلات فارغة عند وقوع الانفجارات ما لم يؤد إلى وقوع إصابات.

(الأناضول)