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الجيش الإسرائيلي يدمر مقبرة بمحيط مستشفى ناصر جنوبي غزة- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

طفل مصاب يتلقى العلاج في مشفى ناصر

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غزة: كشف تراجع الآليات العسكرية الإسرائيلية من محيط مجمع “ناصر” الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، عن تدمير الجيش لمقبرة بالمدينة ونبش عدد من القبور فيها.

وأفاد مراسل الأناضول بأن الدبابات والجرافات العسكرية الإسرائيلية تراجعت مئات الأمتار من المناطق المحيطة بمجمع “ناصر” الطبي، صباح الأربعاء، مخلفة دماراً هائلاً في مناطق توغلها.

وذكر أن الانسحاب الإسرائيلي كشف عن تدمير مقبرة قريبة من المستشفى ونبش عدد من القبور فيها.

وأوضح أن الفلسطينيين جمعوا عددا من الجثث المتحللة التي أخرجتها القوات الإسرائيلية من القبور خلال عمليات التجريف.

وأشار شهود عيان إلى أن المقبرة كانت قد تعرضت سابقاً لعمليات قصف عنيف من المدفعية والطائرات الحربية الإسرائيلية ما تسبب بتدمير مئات القبور فيها.

 

 

(الأناضول)

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