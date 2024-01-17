الجيش الإسرائيلي يدمر مقبرة بمحيط مستشفى ناصر جنوبي غزة- (فيديوهات)

غزة: كشف تراجع الآليات العسكرية الإسرائيلية من محيط مجمع “ناصر” الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، عن تدمير الجيش لمقبرة بالمدينة ونبش عدد من القبور فيها.

وأفاد مراسل الأناضول بأن الدبابات والجرافات العسكرية الإسرائيلية تراجعت مئات الأمتار من المناطق المحيطة بمجمع “ناصر” الطبي، صباح الأربعاء، مخلفة دماراً هائلاً في مناطق توغلها.

وذكر أن الانسحاب الإسرائيلي كشف عن تدمير مقبرة قريبة من المستشفى ونبش عدد من القبور فيها.

وأوضح أن الفلسطينيين جمعوا عددا من الجثث المتحللة التي أخرجتها القوات الإسرائيلية من القبور خلال عمليات التجريف.

وأشار شهود عيان إلى أن المقبرة كانت قد تعرضت سابقاً لعمليات قصف عنيف من المدفعية والطائرات الحربية الإسرائيلية ما تسبب بتدمير مئات القبور فيها.

إنسحاب آليات الإحتـ ـلال الإسرائيلي بعد تقدمها ليلاً في محيط مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس وبالتحديد في حي النمساوي جنوبي المجمع بعد تنكيلها في المقبرة المجاورة وأخذ عدة جثامين لشهـ ـداء من داخل المقبرة pic.twitter.com/6O0kEoLMJs — صالح الجعفراوي | Saleh Aljafarawi (@S_Aljafarawi) January 17, 2024

نبشها وسرق عددا من جثامين الشهـ.داء.. آثار الدمار الذي ألحقه الاحتلال بمقبرة قرب مجمع ناصر الطبي في #خانيونس.#حرب_غزةpic.twitter.com/xXSxayy2Tl — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) January 17, 2024

استهدافات متتالية على حي النمساوي في مدينة خانيونس طالت عدة منازل، (منزل عائلة صافي، وعائلة بارود، وعائلة النمروطي، وعائلة حمدان، ومنزل عائلة محيسن)

خلفت هذه الإسهدافات 7 شهداء و13 إصابة حتى اللحظة وهناك مفقودين تحت الأنقاض 💔

هذه صورة الوضع في محيط مجمع ناصر الطبي حتى اللحظة pic.twitter.com/TX38sI8Kof — صالح الجعفراوي – Saleh Aljafarawi (@salehaljafarawi) January 16, 2024

(الأناضول)