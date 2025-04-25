الجيش الإسرائيلي يدهس شابين ويُنكّل بطفل في الضفة الغربية المحتلة

رام الله: أُصيب شابان فلسطينيان، مساء الجمعة، جراء دهسهما بمركبة عسكرية إسرائيلية قرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وفي حادثة منفصلة، وثّق مقطع مصوّر اعتداء جنود إسرائيليين على طفل فلسطيني شمال مدينة الخليل، في ظل استمرار اقتحامات الجيش واعتداءات المستوطنين بمناطق متفرقة من الضفة.

وأفادت إذاعة “صوت فلسطين” (رسمية) بأن “شابين أُصيبا بعد دهسهما من قبل جيب عسكري إسرائيلي في بلدة يعبد جنوب جنين”.

ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في مخيمات وبلدات شمال الضفة.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مستوطنين استولوا على قطعة أرض خاصة في منطقة الأغوار الشمالية، وشرعوا بتسييجها وزراعتها رغم أنها مسجلة رسميا باسم فلسطينيين، بحسب مهدي دراغمة، رئيس مجلس قروي المالح والمضارب البدوية.

كما هاجم مستوطنون أحد الرعاة في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية، وحاولوا سرقة مواشيه، وفق ذات المصدر.

وفي جنوب الضفة، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مخيم الفوار جنوبي الخليل، وأطلقت الرصاص الحي والقنابل الغازية في الأزقة وبين المنازل، ما أدى إلى حالات اختناق بين السكان.

بالتزامن، تداول ناشطون مقطع فيديو يُظهر جنودا إسرائيليين يعتدون على طفل فلسطيني في بلدة بيت أمر شمال الخليل، حيث جروه على الأرض ونكّلوا به.

وذكر الناشط في توثيق الانتهاكات، محمد عياد عوض، أن الطفل المعتدى عليه هو أحمد خالد العلامي (14 عامًا)، مشيرًا إلى اعتقاله خلال اقتحام البلدة.

(الأناضول)