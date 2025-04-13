جيش الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ أُطلق من غزة وينذر سكان جنوب خان يونس بالإخلاء- (تدوينة)

غزة: تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عن اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنة رعيم، الواقعة بمحاذاة القطاع، دون وقوع إصابات.

وقال جيش الاحتلال في بيان نشره بحسابه على منصة إكس: “عقب الإنذارات التي دوت في رعيم الساعة 15:58 (ت.غ+2)، اعترض سلاح الجو صاروخا أُطلق من قطاع غزة”.

ولم يعلن الجيش بوقوع إصابات أو أضرار جراء ذلك.

ومساء السبت، تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اعتراض صاروخ قال إنه أُطلق من قطاع غزة نحو مستوطنات مجاورة للقطاع.

وسبق ذلك، اعتراض 3 صواريخ أخرى أطلقت من القطاع، وفق بيان للجيش.

ووقتها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن الصواريخ الثلاثة أطلقت من خان يونس جنوبي القطاع تجاه مستوطنات “نير إسحاق” و”صوفا” و”حوليت” المحاذية لغزة.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، أنها استهدفت مستوطنة “نير إسحاق” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

من جانب آخر، وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، إنذارًا جديداً للفلسطينيين في عدد من أحياء في جنوب مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، طالبهم فيه بالإخلاء الفوري، تمهيداً لقصفها.

وفي منشور على منصة “إكس”، وجه متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، “إنذارا عاجلا وتحذيرا خطيرا إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في مناطق خان يونس”.

وحدد أحياء قيزان النجار، قيزان أبو رشوان، السلام، المنارة، القرين، معن، البطن السمين، جورت اللوت، الفخاري، وأحياء بلدة بني سهيلا الجنوبية، للإخلاء الفوري.

ودعا أدرعي، الفلسطينيين إلى التوجه إلى مراكز الإيواء في منطقة المواصي، غرب مدينة خان يونس. وقال: “هذا إنذار مسبق وأخير قبل الهجوم”.

#عاجل ‼️ إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في مناطق خان يونس وفي الأحياء: قيزان النجار، قيزان ابو رشوان، السلام، المنارة، القرين، معن، البطن السمين، جورت اللوت، الفخاري وأحياء بني سهيلا الجنوبية

🔴هذا انذار مسبق وأخير قبل الهجوم!🔴

⭕️سنهاجم بقوة شديدة كل منطقة يتم إطلاق قذائف… pic.twitter.com/ycLm7H8svE — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 13, 2025

(الأناضول)