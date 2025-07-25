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الجيش الإسرائيلي يزعم القضاء على رئيس وحدة مكافحة التجسس في “حماس”

منذ 38 دقيقة

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تل أبيب: زعم متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، القضاء على رئيس وحدة مكافحة التجسس في جهاز الأمن العام التابع لحركة “حماس” أمجد محمد حسن شاعر، في ما قال إنها عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشين بيت)، في شمال غزة، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن “وحدة مكافحة التجسس مسؤولة عن قمع معارضي النظام، وإحباط عمليات التجسس، وتأمين مسؤولي “حماس” وأصولهم في غزة والخارج”، وفقًا لصحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية.

ووفقًا للصحيفة، تعد الوحدة جزءًا أساسيًا من جهاز الأمن العام لحركة “حماس”، وهي مسؤولة عن توفير المعلومات الاستخباراتية التي تساعد قادة “حماس” في اتخاذ القرارات وتنفيذ العمليات ضد إسرائيل.

يُشار إلى أن إسرائيل أعلنت أن هجومها على قطاع غزة ردًا على عملية طوفان الأقصى في أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، يستهدف القضاء على حركة “حماس” عسكريًا، وقتلت العديد من قادتها، أبرزهم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في إيران.

كما تسبب الهجوم في قتل وإصابة أكثر من 200 ألف شخص وتدمير واسع النطاق للمباني والبنى التحتية ونقص شديد في الإمدادات الغذائية والطبية، وحذرت 100 منظمة وجماعة حقوقية من حدوث مجاعة جماعية في القطاع.

(د ب أ)

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