الجيش الإسرائيلي يزعم مواصلة التحقيق في مقتل صحافي رويترز عصام العبد الله

صحافيون لبنانيون في وقفة احتجاجية على مقتل صحفي رويترز أمام مبنى الإسكوا في بيروت- رويترز

القدس: زعم متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن الجيش يواصل التحقيق في مقتل الصحافي بتلفزيون رويترز عصام العبد الله في لبنان قرب الحدود الجنوبية للبنان.

وقال اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيخت، في مؤتمر صحافي دوري: “حادثة رويترز، ما زلنا نحقق فيها. أراجع اللقطات، وسنعلن النتيجة عندما نكون جاهزين. إنه حادث مأساوي”.

وقُتل عصام العبد الله المصور الصحافي بتلفزيون رويترز، يوم الجمعة، عندما أصاب قصف صاروخي مجموعة من الصحافيين خلال تغطية اشتباكات عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. وأصيب عدد آخر من الصحافيين.

(رويترز)