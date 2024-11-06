الجيش الإسرائيلي يستبدل فرقة عسكرية بأخرى وسط قطاع غزة

تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، استبدال فرقة الاحتياط 252 والتي تتولى من بين مهامها القتالية مسؤولية محور نتساريم وسط قطاع غزة، بالفرقة 99 التي كانت في المنقطة قبل يوليو/ تموز الماضي.

وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على منصة إكس: “أنهت فرقة الاحتياط 252 مهمتها وسط قطاع غزة بعد عدة أشهر من القتال في المنطقة”.

وزعم أن فرقته “تمكنت من القضاء على مخربين وتطهير البنية التحتية الإرهابية في المنطقة”، وفق تعبيره.

وتابع: “تسلمت قوات الفرقة 99 احتياط (مشاة) مسؤولية القتال في منطقة وسط قطاع غزة”، وفق المصدر ذاته.

وادعى الجيش في بيانه بأن قوات الفرقة 252 “قضت خلال العملية على مئات المخربين ودمرت أكثر من 10 كيلومترات من الطرق الرئيسية تحت الأرض للعدو، فضلا عن العشرات من مخابئ المخربين والبنى التحتية التي كانت تشكل تهديدا لقواتنا”.

ومضى بقوله: “منذ بداية القتال، قام مقاتلو الاحتياط من الفرقة 252 بمهام دفاعية مختلفة من بينها المعارك في غلاف غزة، والمناورة في قطاع غزة، والدفاع في مختلف الجبهات”.

وختم الجيش بيانه بالقول: “قوات الاحتياط هي ركيزة أساسية وضرورية في الحرب والدفاع عن مواطني إسرائيل”.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” شاركت الفرقة 252 في المناورة البرية الإسرائيلية بقطاع غزة على مدى أكثر من 200 يوم.

ومنتصف يوليو/ تموز 2024، سحب الجيش الفرقة 99 التي كانت تتولى المسؤولية عن محور نتساريم، وتولت الفرقة 252 المسؤولية بدلا منها، قبل أن يعلن الجيش اليوم سحب الأخيرة وإعادة الفرقة 99 للسيطرة على المحور الذي أنشأه قرب مدينة غزة للفصل بين شمال القطاع عن جنوبه.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)