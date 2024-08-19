سياسة | دولي

الجيش الإسرائيلي يستدعي جنود احتياط بعد إعفائهم من الخدمة

منذ 18 دقيقة

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تل أبيب: أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، للجيش باستدعاء جنود الاحتياط الذين سبق وأن تم إعفاؤهم من الخدمة، وذلك بسبب النقص في عدد الجنود.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مشترك مع وزارة الدفاع، إن هذه الخطوة تأتي في أعقاب تقييم جديد لنطاق أنشطة الجيش وقوات الاحتياط، وكجزء من عملية يخطط لها الجيش الإسرائيلي لزيادة عدد أفراد قوات الاحتياط، وفقا لصحيفة (تايمز أوف إسرائيل) الإسرائيلية.

ووفقا للتقرير، فأن جنود الاحتياط الذين سيتم استدعاؤهم للخدمة هم أولئك الذين تم تسريحهم سابقا من الخدمة بسبب تقليص عدد الأفراد، والذين تقل أعمارهم عن سن الإعفاء، وهو 40 عاما لمعظم الجنود، و45 عاما للضباط، و49 عاما للمتخصصين.

وأكد الجيش الإسرائيلي إنه بدأ باستدعاء الجنود الإسرائيليين الذين خدموا في وظائف حساسة، ومن هم لائقون للعودة للخدمة كجنود احتياط “وفقا للحاجة العملياتية”.

(د ب أ)

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