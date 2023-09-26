سياسة | عربي | فلسطين

الجيش الإسرائيلي يقصف موقعا لحماس جنوب قطاع غزة

منذ 43 دقيقة

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غزة: قصف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، موقعا لحركة “حماس” جنوب قطاع غزة، في وقت استمرت الاحتجاجات الشعبية قرب السياج الفاصل.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرة مسيرة للجيش الإسرائيلي استهدفت بصاروخين موقع رصد شرق مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، ما خلف أضرارا مادية دون وقوع إصابات.

فيما قال الجيش إن الهجوم جاء “ردا على الأحداث عند الحدود وإطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من قطاع غزة في وقت سابق من هذا اليوم”.

وأصيب عشرات الشبان بالرصاص المطاطي والاختناق في مناطق متفرقة شرق قطاع غزة، خلال احتجاجات قرب السياج الفاصل. وأطلق الشبان بالونات حارقة ومتفجرة محلية الصنع تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وعادت الاحتجاجات الشعبية قرب السياج الفاصل بشكل يومي شرق قطاع غزة وسط رصد لتصعيد تدريجي في حدة المواجهات.

وشن الجيش الإسرائيلي هجمات جوية ومدفعية على مواقع رصد تابعة لحركة حماس على مدار الأيام الأخيرة على أطراف شرق قطاع غزة.

وصرح الناطق باسم حماس حازم قاسم في بيان بأن “القصف الإسرائيلي على نقاط للمقاومة في قطاع غزة، لن يوقف نضالنا ضد الاحتلال ومواجهة حربه الدينية على مقدساتنا”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن تور وينسلاند المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط وصل قطاع غزة “في محاولة منه لاحتواء التصعيد الحاصل”، فيما لم يصدر تعقيب من حماس على ذلك.

(د ب أ)

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