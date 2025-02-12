الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة في جنوب قطاع غزة

تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء أنه رصد طائرة مسيرة تعبر الأراضي الإسرائيلية إلى جنوب قطاع غزة وراقبها أثناء تحليقها.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في أعقاب ذلك، استهدف سلاح الجو الإسرائيلي الطائرة المسيرة وأسقطها في جنوب غزة، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الأربعاء.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد العديد من المحاولات لتهريب أسلحة مؤخرا إلى قطاع غزة باستخدام طائرات مسيرة.

(د ب أ)