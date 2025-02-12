سياسة | عربي | فلسطين

الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة في جنوب قطاع غزة

12 - فبراير - 2025

تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء أنه رصد طائرة مسيرة تعبر الأراضي الإسرائيلية إلى جنوب قطاع غزة وراقبها أثناء تحليقها.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في أعقاب ذلك، استهدف سلاح الجو الإسرائيلي الطائرة المسيرة وأسقطها في جنوب غزة، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الأربعاء.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد العديد من المحاولات لتهريب أسلحة مؤخرا إلى قطاع غزة باستخدام طائرات مسيرة.

(د ب أ)

  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 13, 2025 الساعة 8:21 ص

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أسود فلسطين من القسام والسرايا والكتائب وأبو علي مصطفى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والشهيد عمر القاسم وألوية الناصر صلاح الدين والمجاهدين الذين سيقهرون عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸😎☝️🚀🐒🔥

    رد

