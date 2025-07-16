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الجيش الإسرائيلي يشق محورا جديدا لفصل مدينة خان يونس- (فيديو)

منذ 17 دقيقة

لقطة شاشة من فيديو نشره الجيش الإسرائيلي للمحور الجديد في خان يونس

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لندن- “القدس العربي”:

كشف الجيش الإسرائيلي عن شق محور جديد في قطاع غزة وذلك لفصل شرق مدينة خان يونس عن غربها.

وبحسب بيان الجيش، فإنه وخلال الأسابيع الأخيرة، تعمل الفرقة 36 في منطقة خان يونس، حيث استكمل اللواء 188 ولواء جولاني فتح محور “ماغين عوز” الذي يفصل بين شرق وغرب خان يونس.

يمتد المحور على مسافة نحو 15 كيلومترًا، ويُشكّل جزءًا مركزيًا في الضغط على حماس وحسم المعركة ضد لواء خان يونس بحسب وصف البيان.

وزعمت قوات الاحتلال أنها قتلت عشرات المقاتلين ودمرت بنى تحتية تضمنت مستودعات وسائل قتالية ومسارات أنفاق تحت أرضية.

وقال الجيش: “تواصل قيادة المنطقة الجنوبية توسيع وتعزيز السيطرة على هذا المحور المركزي والعمل على حماية أمن مواطني دولة إسرائيل، وسكان غلاف غزة بشكل خاص”.

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