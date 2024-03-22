إصابة 7 إسرائيليين في عملية إطلاق نار غرب رام الله واستشهاد المنفذ- (فيديوهات)

رام الله: استشهد فلسطيني وأصيب 7 إسرائيليين في عملية إطلاق نار، فيما شن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عملية عسكرية في منطقة جبلية غرب محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب فلسطينيين.

وقالت القناة “12” العبرية: “بعد مطاردة واشتباك استمر عدة ساعات تم القضاء عليه (الفلسطيني) باستخدام صاروخ أطلق من مسافة بعيدة”.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي حاصر موقعا بين بلدتي كفر نعمة ودير بزيع، حيث يُسمع صوت إطلاق نار متبادل.

وأشار الشهود إلى مشاركة طائرات مروحية في العملية الإسرائيلية، كما تناقل فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لإطلاق الطائرات الرصاص باتجاه أهدافها.

وقالت صحيفة “معاريف” العبرية على موقعها الإلكتروني إن مسلحا فلسطينيا أطلق النار على حافلة صغيرة بين مستوطنتي “دوليف” و”تلمون” وسط الضفة الغربية، وأصاب إسرائيليا واحدا على الأقل بجروح خطيرة.

وأضافت: “تبادلت قوات الجيش الإسرائيلي النيران مع المسلح، كما لحقت أضرار بالحافلة الصغيرة”.

وأوضحت الصحيفة أن عملية مطاردة المسلح كانت جارية وسط تبادل لإطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي.

وتابعت: “تم إرسال مروحية قتالية إلى مكان الحادث، مع استخدام العديد من القوات والوسائل الخاصة للقبض على المسلح”.

مصادر محلية:"تجدد إطلاق النار صوب قوات الاحتلال في موقع عملية إطلاق النار قرب بلدة دير ابزيع قضاء رام الله." pic.twitter.com/vyoV47DnIn — فلسطين بوست (@PalpostN) March 22, 2024

تغطية صحفية :"تعزيزات عسكرية تتجه إلى موقع عمـ.ـلية إطلاق النار قرب بلدة دير ابزيع قضاء رام الله." pic.twitter.com/t32w2r89hA — فلسطين بوست (@PalpostN) March 22, 2024

أصبحنا وأصبح الملك لله pic.twitter.com/f0zvDQWIeI — 𓂆 رام (@fa2022rm) March 22, 2024

مسلح فلسطيني يطلق النار على حافلة مستوطنين قرب دير ابزيع غرب رام الله والجيش الاسرائيلي يقوم بعمليات تفتيش واسعة النطاق بحثا عنه pic.twitter.com/T7xHEVPFYB — Abu yazan (@abuyazanpress) March 22, 2024

(الأناضول)