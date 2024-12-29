الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة من بيت حانون بشمال قطاع غزة

القاهرة: قال سكان إن القوات الإسرائيلية التي تنفذ عمليات عسكرية منذ أسابيع في شمال غزة أمرت السكان المتبقين في بيت حانون بإخلاء البلدة اليوم الأحد.

وأضاف السكان أن أوامر الإخلاء تسببت في موجة نزوح جديدة، لكن لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين تأثروا بالأوامر.

ويقول مسؤولون فلسطينيون والأمم المتحدة إنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة وإن عمليات الإخلاء تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية للسكان.

وجرى إخلاء جزء كبير من المنطقة المحيطة ببلدات بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا في الشمال من السكان وتدميرها، مما أثار تكهنات بأن إسرائيل تنوي إقامة منطقة عازلة مغلقة بعد انتهاء القتال في غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن توغله الجديد في بيت حانون أمس السبت.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة إنه فقد الاتصال بالأشخاص الذين ما زالوا محاصرين في البلدة، ولم يتمكن من إرسال فرق إلى المنطقة بسبب عمليات التوغل الإسرائيلية.

واقتحمت القوات الإسرائيلية مستشفى كمال عدوان في شمال غزة يوم الجمعة. وقال الجيش إن مسلحين يستخدمون المستشفى، وهو ما تنفيه حماس.

(رويترز)