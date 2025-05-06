سياسة | دولي

الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا للمناطق المحيطة بمطار صنعاء تمهيدا لقصفه- (صورة)

منذ 17 دقيقة

حجم الخط
0

إسطنبول: أنذر الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري تمهيدا لمهاجمتها.

وقال الجيش في بيان: “إنذار عاجل إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي، ندعوكم إلى إخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري وتحذير كل من يتواجد بجواركم بضرورة إخلاء هذه المنطقة فورا”.

وأضاف محذرا: “عدم الإخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر”.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

ضربات إسرائيلية أمريكية تستهدف ميناء الحديدة في اليمن ومصنع إسمنت باجل- (فيديو)
منذ 20 ساعة
التايمز: الحوثيون يملكون زمام المبادرة في البحر الأحمر وكلفة الحرب عليهم قليلة مقارنة بمليارات أمريكا
منذ 23 ساعة
نتنياهو: إسرائيل سترد على الإيرانيين الداعمين للحوثيين في الوقت والمكان اللذين تختارهما- (فيديو)
4 - مايو - 2025
الصاروخ اليمني على مطار بن غوريون يؤخر زيارة رئيس قبرص.. وصحيفة عبرية: يشكّل خطراً على الإسرائيليين.. لا تكرموه
4 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية