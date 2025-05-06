الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا للمناطق المحيطة بمطار صنعاء تمهيدا لقصفه- (صورة)

إسطنبول: أنذر الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري تمهيدا لمهاجمتها.

وقال الجيش في بيان: “إنذار عاجل إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي، ندعوكم إلى إخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري وتحذير كل من يتواجد بجواركم بضرورة إخلاء هذه المنطقة فورا”.

وأضاف محذرا: “عدم الإخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر”.

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي وفق ما يعرض في الخارطة المرفقة.

⭕️ندعوكم إلى اخلاء منطقة المطار – مطار صنعاء الدولي – بشكل فوري وتحذير كل من يتواجد بجواركم عن ضرورة اخلاء هذه المنطقة فورًا

⭕️عدم الاخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر pic.twitter.com/5qXw5x4SBD — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 6, 2025

(الأناضول)