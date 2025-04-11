سياسة | عربي | فلسطين

الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا بإخلاء مناطق في شرق مدينة غزة

منذ 59 دقيقة

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تل أبيب: أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تحذيرا للفلسطينيين بإخلاء بعض مناطق شرق مدينة غزة.

 ونشر أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في منشور على موقع “إكس” خريطة للمنطقة التي سيتم إخلاؤها، والتي تشمل أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

 وأشار أدرعي إلى أن الجيش الإسرائيلي “بصدد العمل بقوة شديدة” في تلك المناطق لتدمير “البنية التحتية الإرهابية”.

ودعا المدنيين للتوجه إلى الملاجئ في غرب مدينة غزة.

وأجبرت مثل هذه التحذيرات آلاف العائلات الفلسطينية على الخروج في مسيرات نزوح جديدة، وسط مشاهد تكررت في أنحاء قطاع غزة.

يشار إلى أن إسرائيل أنهت وقف إطلاق النار مع حماس يوم 18 مارس / آذار الماضي ، عندما شنت موجة مفاجئة من الغارات الجوية، التي قتلت مئات الفلسطينيين بمختلف أنحاء القطاع.

(د ب أ)

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