الجيش الإسرائيلي يصيب طفلا بالرصاص شمالي الضفة- (فيديو)

رام الله: أصيب طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، خلال اقتحام قوة عسكرية بلدة قراوة بني حسان غرب محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن الطفل أحمد فادي ريان (12 عاما) من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت “أصيب برصاص قوات الاحتلال في منطقة الفخذ، أثناء اقتحامها للبلدة”، دون معلومات عن حدة الإصابة.

فيما قال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت البلدة فاندلعت مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص والقنابل الغازية.

تغطية صحفية: إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال المواجهات في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت. pic.twitter.com/lYydpbqycR — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 21, 2024

وقبل ذلك أفاد تلفزيون “فلسطين” الحكومي بأن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة كِفل حارس شمالي سلفيت.

ونشر التلفزيون مقطع فيديو لانتشار جنود مُشاة في أزقة البلدة، دون أن يشير إلى وقوع مواجهات أو إصابات.

وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 716 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و750 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و800، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.