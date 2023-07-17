الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيين اثنين ويعتقل 25 بالضفة

رام الله: أصيب فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب ووسط الضفة الغربية، واعتقل 25 خلال مداهمات لعدة محافظات، الاثنين، في وقت اعتدى فيه مستوطنون على ممتلكات فلسطينية وأتلفوها.

وقال متحدث نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) أمجد النجار إن فلسطينيا أصيب بجراح خلال حملة اعتقالات نفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم الفوار للاجئين الفلسطينيين جنوب الخليل.

وذكر النجار: “أصيب شاب يعاني أصلا من فشل كلوي، بالرصاص الحي ونقل إلى المستشفى الأهلي في الخليل لتلقي العلاج، وأجريت له عدة عمليات جراحية”.

كما أفاد بأن قوة إسرائيلية اقتحمت حي وادي أبو كتيلة بمدينة الخليل، وأجرت أعمال تفتيش وتخريب في منازل ذوي الفلسطيني عمار النجار الذي تتهمه بتنفيذ عملية إطلاق نار أدت إلى إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين شرقي بيت لحم، الأحد، واعتقال المنفذ.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي اعتقل اثنين من أقارب النجار، بعد يوم من اعتقال والده وزوجته وثلاثة من أشقائه، وإخضاعهم للتحقيق في مركز للتوقيف بمعسكر عتصيون بين بيت لحم والخليل.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” إن فلسطينيا أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم عقْبة جبر، بمدينة أريحا (وسط)، لتنفيذ اعتقالات.

(الأناضول)