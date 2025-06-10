 الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيين ببلدة طمّون شمال الضفة- (فيديو)

نابلس: أصيب فلسطينيان، أحدهما ضابط إسعاف، مساء الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه بلدة طمون بطوباس شمال الضفة الغربية.

مركبة القوات الخاصة التي تسللت بها إلى بلدة طمون جنوب طوباس، واغتالت شاباً pic.twitter.com/2BRxSZebQ7 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 10, 2025

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن ” وحدة خاصة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة وأطلقت النار على شاب وأصابته بجروح، تزامنًا مع تحليق طائرات مروحية واستطلاع في الأجواء”.

فيما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة ضابط إسعاف بشظايا رصاص حي أثناء توجهه لنقل المصاب في البلدة.

عاجل | الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة ضابط إسعاف بشظايا رصاص الاحتلال الحي أثناء توجهه لنقل إصابة في بلدة طمون جنوب طوباس pic.twitter.com/3V2VzqHJ8R — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 10, 2025

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه قتل فلسطينيين اثنين فيما أُصيب 4 من جنوده خلال عدوان عسكري على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقهما تعاملت مع 27 مصابا فلسطينيا، بينهم 22 بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، و5 جراء الاعتداء بالضرب خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي نابلس.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 976 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 182 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

(الأناضول)