الجيش الإسرائيلي يصيب ويعتقل 4 أطفال فلسطينيين بالضفة- (فيديو)

رام الله: أُصيب طفلان فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي، الاثنين، خلال مواجهات في بلدة شمالي بالضفة الغربية المحتلة، بينما اعتقل الجيش طفلين آخرين من بلدة أخرى وسط الضفة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان منه إن طواقم الإسعاف التابعة لها نقلت إلى المستشفى إصابتين “خلال مواجهات في بلدة قُصرة” جنوب مدينة نابلس شمال الضفة.

وأوضحت أن “طفلا يبلغ من العمر 18 عاما أُصيب بالرصاص الحي في الفخذ، فيما أُصيب طفل آخر يبلغ من العمر 17 عاما بشظايا رصاص في البطن والظهر”.

وعادة تندلع المواجهات عندما يقتحم الجيش الإسرائيلي القرى والبلدات الفلسطينية ويطلق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية، تجاه شبان يرشقون مركباته بالحجارة.

في حدث منفصل، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل طفلين خلال اقتحامه بلدة كوبر شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة.

وأوضحت أن “قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين قيس حسام أبو عليا (16 عاما)، وإبراهيم أسعد شنان (16 عاما)، خلال اقتحامها كوبر”.

وأشارت إلى “مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة، والتي اعتدت بالضرب على المواطن علي صايل ياسين (40 عاما)”.

تغطية صحفية: قوات الاحتلال تواصل اقتحام بلدة كوبر شمال رام الله. pic.twitter.com/L96d0Q3wWF — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 8, 2024

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حربا على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية؛ ما أدى لاستشهاد 571 فلسطينيا، إضافة إلى إصابة نحو 5 آلاف و350، واعتقال 9 آلاف و580، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

(الأناضول)