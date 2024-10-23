مسيرة إسرائيلية تنفذ غارة على مدينة صور في جنوب لبنان

القدس: أغارت مسيرة إسرائيلية على مدينة صور الأربعاء، على ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، بعيد طلبات إخلاء إسرائيلية للمدينة، أثارت موجة نزوح منها.

وذكرت الوكالة الوطنية أن “مسيرة معادية استهدفت شارع صوت الفرح في صور”. وبعيد ذلك، أظهرت لقطات دخانا يتصاعد من المدينة.

وقالت الوكالة إن “أربع غارات استهدفت مدينة صور بعد تهديد العدو بقصفها”.

وفرّ مدنيون من صور الأربعاء عقب صدور دعوة من الجيش الإسرائيلي للسكان لإخلاء أجزاء كبيرة من المدينة التي تؤوي آلاف النازحين.

وقال مدير وحدة إدارة الكوارث في صور مرتضى مهنا “الوضع سيئ جدا ونقوم بإجلاء السكان”.

من جانبه، أفاد المسؤول الإعلامي في الوحدة بلال قشمر بأن الكثير من الأشخاص يفرّون من المدينة باتّجاه الضواحي.

وقال “مدينة صور بكاملها يتم إخلاؤها”، مشيرا إلى أن السكان باشروا مغادرة المدينة فور صدور التحذير الإسرائيلي.

وأوضح أن نحو 14500 شخص كانوا لا يزالون في صور الثلاثاء، بينهم آلاف النازحين من مناطق جنوبية أخرى.

وذكرت الوكالة الوطنية أن “بعض العائلات التي لم تغادر مدينة صور في السابق بدأت بمغادرة منازلها، للابتعاد عن الاماكن التي هدد العدو الإسرائيلي باستهدافها”.

وفي وقت سابق الأربعاء، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان في منطقة في صور في جنوب لبنان إخلاء مساكنهم قبل “عمل عسكري” ينوي القيام به.

ودعا الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي عبر منصة اكس مرفقا رسالته بخريطة للمنطقة التي ينبغي الابتعاد عنها السكان “إلى إخلاء منازلكم فورا” مؤكدا “كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر”.

في المقابل، رصدت إسرائيل إطلاق 25 صاروخا على خليج حيفا والجليل الأعلى والجليل الأوسط (شمال) خلال دقيقتين قبل ظهر اليوم الأربعاء.

ودوت صفارات الإنذار في خليج حيفا ومدينة عكا والعديد من البلدات في الجليل الأعلى والجليل الأوسط بينها مستوطنتا كريات شمونة والمطلة، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش في منشور على منصة “إكس”: “بعد التنبيهات التي تم تفعيلها في الجليل الأعلى والجليل الأوسط والخليج تم خلال دقيقتين رصد نحو 25 عملية إطلاق عبرت الأراضي اللبنانية، تم اعتراض معظمها ورصد سقوط بعضها بمناطق مفتوحة”.

كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى “اعتراض مسيرة فوق الأراضي اللبنانية”.

وأضاف: “إثر التنبيهات التي تم تفعيلها في (مستوطنتي) ديشون وراموت نفتالي اعترض سلاح الجو طائرة مسيرة فوق الأراضي اللبنانية”.

وتابع الجيش: “منذ ساعات الصباح، اعترض سلاح الجو أربع مسيرات”.

ولم تتوقف صفارات الإنذار في شمالي إسرائيل منذ ساعات الصباح بعد أن دوت في ساعة مبكرة في وسط إسرائيل أيضا بما في ذلك مدينة تل أبيب.

(أ ف ب)