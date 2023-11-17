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شهيدان برصاص الاحتلال عند مدخل الخليل- (صورة وفيديوهات)

17 - نوفمبر - 2023

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الخليل: أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، قتله فلسطينيين اثنين قال إنهما أطلقا النار على جنوده قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش في بيان إن فلسطينيين “وصلا بسيارة إلى مفرق الزيتون قرب الخليل، وأطلقا النار على القوات العاملة هناك”.

وأضاف: “أطلق الجنود النار على المسلحين وقتلوهما”.

بدورها قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن “الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) تبلغ وزارة الصحة باستشهاد محمد كامل عوني أبو ميزر، وعبد الرحمن طلال أبو سنينة برصاص الاحتلال صباح اليوم، عند مدخل مدينة الخليل الشمالي”.

وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل.

وأِشار الشهود إلى أن الفلسطيني أصيب بالرصاص، ولم يعرف بعد طبيعة حالته الصحية.

وأمس الخميس، أغلقت إسرائيل كافة مداخل الخليل بعد أن نفذ 3 فلسطينيين عملية إطلاق نار على المدخل الجنوبي لمدينة القدس، وقتلوا إسرائيليا وأصابوا آخرين، قبل قتل منفذي العملية الثلاثة.

وفجر الجمعة، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 3 فلسطينيين استشهدوا في عملية عسكرية إسرائيلية بمخيم جنين شمال الضفة.

(الأناضول)

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