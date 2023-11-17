شهيدان برصاص الاحتلال عند مدخل الخليل- (صورة وفيديوهات)

الخليل: أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، قتله فلسطينيين اثنين قال إنهما أطلقا النار على جنوده قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش في بيان إن فلسطينيين “وصلا بسيارة إلى مفرق الزيتون قرب الخليل، وأطلقا النار على القوات العاملة هناك”.

وأضاف: “أطلق الجنود النار على المسلحين وقتلوهما”.

بدورها قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن “الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) تبلغ وزارة الصحة باستشهاد محمد كامل عوني أبو ميزر، وعبد الرحمن طلال أبو سنينة برصاص الاحتلال صباح اليوم، عند مدخل مدينة الخليل الشمالي”.

وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل.

وأِشار الشهود إلى أن الفلسطيني أصيب بالرصاص، ولم يعرف بعد طبيعة حالته الصحية.

مصادر عبرية: استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال قرب الخليل بعد تنفيذهما عملية إطلاق نار pic.twitter.com/vhnC4SG4xX — mahmoud Hrebat (@hrebat) November 17, 2023

قوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى مكان إطلاق النار على شابين قرب الخليل. pic.twitter.com/LCtYjbwBx9 — 🇷🇺روسيا مباشر🇷🇺 (@WLbir) November 17, 2023

السلاح الذي استخدمه منفذي عملية إطلاق النار قرب الخليل صباح اليوم قبل استشهادهما برصاص قوات الاحتلال. pic.twitter.com/cv4gLlaCS7 — مُعاذ (@Mmt90_) November 17, 2023

وأمس الخميس، أغلقت إسرائيل كافة مداخل الخليل بعد أن نفذ 3 فلسطينيين عملية إطلاق نار على المدخل الجنوبي لمدينة القدس، وقتلوا إسرائيليا وأصابوا آخرين، قبل قتل منفذي العملية الثلاثة.

وفجر الجمعة، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 3 فلسطينيين استشهدوا في عملية عسكرية إسرائيلية بمخيم جنين شمال الضفة.

(الأناضول)