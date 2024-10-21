الجيش الإسرائيلي يعتذر عن قصف أدى إلى استشهاد 3 جنود لبنانيين

سحب الدخان فوق جنوب لبنان كما شوهدت من عين يعقوب، 21 أكتوبر/تشرين الأول 2024- رويترز

تل أبيب: اعتذر الجيش الإسرائيلي عن قصف وقع بجنوب لبنان أدى إلى استشهاد ثلاثة جنود لبنانيين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف شاحنة، أمس الأحد، كانت قد دخلت منطقة كان قد استهدف فيها سابقاً شاحنة تابعة لـ “حزب الله” كانت تنقل قاذفة وصواريخ.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الجنود لم يكونوا على دراية بأن الشاحنة الثانية تابعة للجيش اللبناني.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه “لا يعمل ضد الجيش اللبناني، ويعتذر عن الملابسات غير المرغوب فيها”.

🇱🇧مقتل ثلاثة جنود من الجيش اللبناني اليوم

في جنوب لبنان

بغارة جوية إسرائيلية” بالخطأ” وزعمت اسرائيل أن شاحنة الجنود لم تكن معروفة للقوات الإسرائيلية،وقدمت اسرائيل أعتذار لانه تم استهداف شاحنة صواريخ تابعة لحزب الله وتدميرها “في نفس المنطقة” صباح الأحد pic.twitter.com/lnptL63h4N — (هِمّه) Himma (@Himma0099) October 21, 2024

وغزت القوات الإسرائيلية جنوب لبنان مطلع الشهر، وتعمل في قطاع ضيق على طول الحدود، وقصفت الغارات الجوية الإسرائيلية أجزاء كبيرة من البلاد، تستهدف ما تقول إسرائيل إنها مواقع تابعة لـ “حزب الله”.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله”، منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

(أ ب)