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الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلقه الحوثيون ومسيّرة من جهة الشرق- (فيديو)

منذ 16 دقيقة

المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع

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القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه اعترض صاروخا تبنى الحوثيون في اليمن إطلاقه، ومسيّرة آتية من الجهة الشرقية.

وقال الجيش في بيان “إثر انطلاق صافرات الإنذار قبل قليل في مناطق عدة في إسرائيل، اعتُرض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله الأراضي الإسرائيلية”.

بعيد ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل اعتراض “مسيّرة متّجهة نحو الأراضي الإسرائيلية من الجهة الشرقية”.

ويسيطر الحوثيون على مناطق واسعة من اليمن بينها العاصمة صنعاء.

وتبنى الحوثيون المدعومون من إيران، السبت إطلاق صاروخ قالوا إنّه استهدف قاعدة عسكرية إسرائيلية في صحراء النقب.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن “عملية عسكرية استهدفتْ قاعدةَ نيفاتيمَ الجويةَ في منطقةِ النقبِ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرطِ صوتيٍّ نوعِ فلسطين2″، وأكّد أنّ الصاروخ “وصلَ إلى هدفه”.

وفي وقت لاحق السبت، أعلن الحوثيون تنفيذ مزيد من الهجمات على إسرائيل.

وأفاد سريع في بيان “نفذنا عمليتين عسكريتين متزامنتين بطائرتين مسيّرتين على هدفين حيويين للعدو الإسرائيلي في يافا وعسقلان المحتلتين”.

ولفت الى أنّهم استهدفوا في عملية أخرى “القطع الحربية المعادية وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية +ترومان+ شمال البحر الأحمر”.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية ضدّ إسرائيل وضدّ سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بها.

وأعلنت واشنطن في 15 آذار/مارس إطلاق عملية عسكرية ضد الحوثيين لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. ومذاك، أسفرت الغارات الأمريكية عن استشهاد 218 شخصا، بحسب بيانات الحوثيين.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ الذي تم اعتراضه خلال الليل هو الصاروخ الثاني والعشرون الذي يطلقه الحوثيون منذ استئناف هجماتهم عندما عاودت إسرائيل هجومها على غزة في 18 آذار/مارس.

(وكالات)

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