الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن- (فيديو)

القدس المحتلة: أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، عن اعتراض صاروخ “أطلق من اليمن وتسبب في تفعيل صافرات الإنذار في بعض المناطق”.

وأوضح الجيش في بيان على قناة تلغرام “عقب صافرات الإنذار التي دوّت قبل وقت قصير في عدة مناطق داخل إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن”.

⚡️Sirens in Tel Aviv following the launch of a ballistic missile from Yemen. pic.twitter.com/orxyyHO4IW

This is an Iranian ballistic missile from Yemen being intercepted over Tel Aviv just now. pic.twitter.com/UzpCBys6UN

— Eylon Levy (@EylonALevy) June 2, 2025