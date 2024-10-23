الجيش الإسرائيلي يعترض 3 طائرات مسيرة في إيلات والأجواء السورية

القاهرة: قال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الأربعاء إنه اعترض طائرتين مسيرتين أطلقتا من الشرق واخترقتا المياه الإسرائيلية في منطقة إيلات.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان آخر، اعتراض مسيرة في الأجواء السورية قال إنها كانت في طريقها إلى إسرائيل من الشرق.

وقال في منشور على منصة إكس: “اعترض سلاح الجو (الإسرائيلي) في الأجواء السورية طائرة دون طيار انطلقت من الشرق”.

وأضاف أنه “تم اعتراض المسيرة قبل عبورها إلى أراضي دولة إسرائيل”، دون تحديد المكان الذي انطلقت منه.

وقالت “المقاومة الإسلامية في العراق” في بيانين إنها هاجمت مدينة إيلات الساحلية الإسرائيلية بطائرات مسيرة مرتين اليوم الأربعاء.

وأضافت الجماعة المسلحة الموالية لإيران أنها ضربت أهدافا حيوية هناك.

وذكرت المقاومة الإسلامية، في بيان صحافي آخر، أنها “شنت منذ ساعات الفجر وحتى صباح اليوم خمس هجمات بالطيران المسير طالت هدفين في أم الرشراش /إيلات/ وهدفين في الجولان وخامس وسط الأراضي المحتلة في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان”.

(وكالات)