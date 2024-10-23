سياسة | عربي | العراق

الجيش الإسرائيلي يعترض 3 طائرات مسيرة في إيلات والأجواء السورية

23 - أكتوبر - 2024

حجم الخط
0

القاهرة: قال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الأربعاء إنه اعترض طائرتين مسيرتين أطلقتا من الشرق واخترقتا المياه الإسرائيلية في منطقة إيلات.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان آخر، اعتراض مسيرة في الأجواء السورية قال إنها كانت في طريقها إلى إسرائيل من الشرق.

وقال في منشور على منصة إكس: “اعترض سلاح الجو (الإسرائيلي) في الأجواء السورية طائرة دون طيار انطلقت من الشرق”.

وأضاف أنه “تم اعتراض المسيرة قبل عبورها إلى أراضي دولة إسرائيل”، دون تحديد المكان الذي انطلقت منه.

وقالت “المقاومة الإسلامية في العراق” في بيانين إنها هاجمت مدينة إيلات الساحلية الإسرائيلية بطائرات مسيرة مرتين اليوم الأربعاء.

وأضافت الجماعة المسلحة الموالية لإيران أنها ضربت أهدافا حيوية هناك.

 وذكرت المقاومة الإسلامية، في بيان صحافي آخر، أنها “شنت منذ ساعات الفجر وحتى صباح اليوم خمس هجمات بالطيران المسير طالت هدفين في أم الرشراش /إيلات/ وهدفين في الجولان وخامس وسط الأراضي المحتلة في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان”.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

سنتكوم: مدمرة أمريكية تُسقط طائرات مسيّرة عدة بعد هجمات استهدفت سفن شحن بالبحر الأحمر
3 - ديسمبر - 2023
سوريا.. محاولة استهداف قاعدة “التنف” الأمريكية بمسيرات
23 - أكتوبر - 2023
الدفاع الروسية تعلن تدمير 11 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وكالوغا
29 - سبتمبر - 2023
روسيا تعلن تدمير مسيرات بحرية في البحر الأسود وتدمير مركز لقيادة الجيش الأوكراني في دونيتسك
14 - سبتمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية