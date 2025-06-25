سياسة | عربي | فلسطين

جيش الاحتلال يعترف رسميا بمقتل 7 جنود في جنوب غزة

25 - يونيو - 2025

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غزة: أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء مقتل سبعة جنود خلال أعمال قتالية بجنوب قطاع غزة.

وأضاف الجيش في بيان أن جنديا أصيب بجروح بالغة أمس الثلاثاء في حادث منفصل بجنوب القطاع.

وقال الجيش في بيان إنّ العسكريين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و21 عاما ينتمون إلى كتيبة الهندسة القتالية 605 المسؤولة خصوصا عن تدمير البنى التحتية.

ومساء الثلاثاء، أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” مقتل وجرح عدد من العسكريين الإسرائيليين، في كمين مركب نفذه مقاتلوها استهدف قوة إسرائيلية تحصنت داخل منزل في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام في منشور على تلغرام: “تمكن مجاهدو القسام من تنفيذ كمين مركب استهدف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة (الياسين 105) وقذيفة (RBG) في منطقة الترخيص القديم جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع”.

وذكرت أن عناصرها استهدفوا المنزل بالأسلحة الرشاشة مما أدى لوقوع القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح.

وأشارت “القسام” إلى أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع “ميركفاه” بعبوة “شواظ” وقذيفة “الياسين 105” في نفس المنطقة.

(رويترز)

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  1. يقول Jamal:
    يونيو 25, 2025 الساعة 5:29 ص

    خانيونس الحبيبة رحلت جنود بيوم اكثر من فعلته دولة ب 12 يوم.. 🇵🇸

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    1. يقول عمر - الجزائر.:
      يونيو 25, 2025 الساعة 10:02 ص

      الجيش الاسرائيلي لم يصرح بخسائره في صفوفه خلال الحرب مع إيران و فرض الرقابة على الأعلام.

  2. يقول ساري الفجر:
    يونيو 25, 2025 الساعة 6:03 ص

    تحية إلى ابطال المقاومة مقاتلي الحرية و هم يذيقون الويل لعصابات الصهاينة النازيين.

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  3. يقول ابو علي / الاردن:
    يونيو 25, 2025 الساعة 6:09 ص

    شكرا لكتائب القسام التي تقاتل في ظروف صعبة دفاعا عن الإنسانية و عن القانون الدولي و عن السلام العالمي ضد الجيش الإسرائيلي الإرهابي المصنف بأنه انذل جيش في العالم

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  4. يقول أردني حر:
    يونيو 25, 2025 الساعة 6:10 ص

    أخبار تثلج الصدور
    إلى وادي سقر إن شاءالله مخلدين فيها

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  5. يقول أسامة كلّيَّة سوريا/ألنانيا:
    يونيو 25, 2025 الساعة 6:15 ص

    لكم الله ياشعب فلسطين. لقد لقنتم هذا الإحتلال الفاشي العنصري درساً تاريخياً وجعلتم من نتنياهو مسخاً فاشياً. أين هي الدول العرببة التي مازالت صامتة رغم مل مافعله نتنياهو المجرم الفاشي الفاسد المطلوب للمحكمة الدولية الذي يهرب من الهاوية التي تنتظره وإلى مزبلة التاريخ وقريباً وإن شاء الله.

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  6. يقول محمد شهاب:
    يونيو 25, 2025 الساعة 9:00 ص

    حفظ الله السواعد القوية الأمينة

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  7. يقول كريم إلياس / غزة العزة:
    يونيو 25, 2025 الساعة 12:03 م

    خانيونس المُدمرة و المُحاصرة و المُجوعة …فعلت بجنود الصهايينة …ما لم تفعله جيوش ( 22 ) دولة عربية مجتمعة …فلماذا نعيب على الآخرين …و ننسى انفسنا ..!؟ و نحن أولى ( من غيرنا….) بالدفاع عن القدس و عن غزة ..فماذا قدمت ( أمة العرب لفلسطين …اولا…و ماذا قدمت لغزة ثانيا …و بعدها حاسبوا كما شئتم ..ممن يُنعتونهم ( بالعجم ) !! ..ام ان القضية قضية أوامر و اهواء و تجييش و ميولات …تحكمها المصالح و من يتحكمون في ( رقاب الجميع )!..لماذا لا تدافع 22 دولة عن غزة و شعبها المقهور…و ينتظرون من الفارسي و الهندي و الجنوب إفريقي و الإغريقي و الروماني ..ان يدافعوا عن الفلسطينيين بالنيابة عنهم ..🤔..أم ان هذه الامة لا تتقن سوى فن الصياح و العويل و الإستجداء ..و الإستنجاد بالآخرين..يا امة ضحكت من جهلها و خضوعها و خنوعها و تبعيتها ..الامم.

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    1. يقول عادل:
      يونيو 25, 2025 الساعة 3:46 م

      صح على الأقل ايران حاولت و لم تطبع

  8. يقول ملاحظ:
    يونيو 25, 2025 الساعة 3:30 م

    انجاز عظيم يستحق الاشادة والتنويه

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