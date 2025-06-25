جيش الاحتلال يعترف رسميا بمقتل 7 جنود في جنوب غزة

غزة: أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء مقتل سبعة جنود خلال أعمال قتالية بجنوب قطاع غزة.

وأضاف الجيش في بيان أن جنديا أصيب بجروح بالغة أمس الثلاثاء في حادث منفصل بجنوب القطاع.

وقال الجيش في بيان إنّ العسكريين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و21 عاما ينتمون إلى كتيبة الهندسة القتالية 605 المسؤولة خصوصا عن تدمير البنى التحتية.

ومساء الثلاثاء، أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” مقتل وجرح عدد من العسكريين الإسرائيليين، في كمين مركب نفذه مقاتلوها استهدف قوة إسرائيلية تحصنت داخل منزل في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام في منشور على تلغرام: “تمكن مجاهدو القسام من تنفيذ كمين مركب استهدف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة (الياسين 105) وقذيفة (RBG) في منطقة الترخيص القديم جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع”.

وذكرت أن عناصرها استهدفوا المنزل بالأسلحة الرشاشة مما أدى لوقوع القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح.

وأشارت “القسام” إلى أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع “ميركفاه” بعبوة “شواظ” وقذيفة “الياسين 105” في نفس المنطقة.

(رويترز)