جيش الاحتلال يعترف رسميا بمقتل 7 جنود في جنوب غزة

غزة: أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء مقتل سبعة جنود خلال أعمال قتالية بجنوب قطاع غزة.
وأضاف الجيش في بيان أن جنديا أصيب بجروح بالغة أمس الثلاثاء في حادث منفصل بجنوب القطاع.
وقال الجيش في بيان إنّ العسكريين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و21 عاما ينتمون إلى كتيبة الهندسة القتالية 605 المسؤولة خصوصا عن تدمير البنى التحتية.
ومساء الثلاثاء، أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” مقتل وجرح عدد من العسكريين الإسرائيليين، في كمين مركب نفذه مقاتلوها استهدف قوة إسرائيلية تحصنت داخل منزل في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقالت القسام في منشور على تلغرام: “تمكن مجاهدو القسام من تنفيذ كمين مركب استهدف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة (الياسين 105) وقذيفة (RBG) في منطقة الترخيص القديم جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع”.
وذكرت أن عناصرها استهدفوا المنزل بالأسلحة الرشاشة مما أدى لوقوع القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح.
وأشارت “القسام” إلى أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع “ميركفاه” بعبوة “شواظ” وقذيفة “الياسين 105” في نفس المنطقة.
(رويترز)
خانيونس الحبيبة رحلت جنود بيوم اكثر من فعلته دولة ب 12 يوم.. 🇵🇸
الجيش الاسرائيلي لم يصرح بخسائره في صفوفه خلال الحرب مع إيران و فرض الرقابة على الأعلام.
تحية إلى ابطال المقاومة مقاتلي الحرية و هم يذيقون الويل لعصابات الصهاينة النازيين.
شكرا لكتائب القسام التي تقاتل في ظروف صعبة دفاعا عن الإنسانية و عن القانون الدولي و عن السلام العالمي ضد الجيش الإسرائيلي الإرهابي المصنف بأنه انذل جيش في العالم
أخبار تثلج الصدور
إلى وادي سقر إن شاءالله مخلدين فيها
لكم الله ياشعب فلسطين. لقد لقنتم هذا الإحتلال الفاشي العنصري درساً تاريخياً وجعلتم من نتنياهو مسخاً فاشياً. أين هي الدول العرببة التي مازالت صامتة رغم مل مافعله نتنياهو المجرم الفاشي الفاسد المطلوب للمحكمة الدولية الذي يهرب من الهاوية التي تنتظره وإلى مزبلة التاريخ وقريباً وإن شاء الله.
حفظ الله السواعد القوية الأمينة
خانيونس المُدمرة و المُحاصرة و المُجوعة …فعلت بجنود الصهايينة …ما لم تفعله جيوش ( 22 ) دولة عربية مجتمعة …فلماذا نعيب على الآخرين …و ننسى انفسنا ..!؟ و نحن أولى ( من غيرنا….) بالدفاع عن القدس و عن غزة ..فماذا قدمت ( أمة العرب لفلسطين …اولا…و ماذا قدمت لغزة ثانيا …و بعدها حاسبوا كما شئتم ..ممن يُنعتونهم ( بالعجم ) !! ..ام ان القضية قضية أوامر و اهواء و تجييش و ميولات …تحكمها المصالح و من يتحكمون في ( رقاب الجميع )!..لماذا لا تدافع 22 دولة عن غزة و شعبها المقهور…و ينتظرون من الفارسي و الهندي و الجنوب إفريقي و الإغريقي و الروماني ..ان يدافعوا عن الفلسطينيين بالنيابة عنهم ..🤔..أم ان هذه الامة لا تتقن سوى فن الصياح و العويل و الإستجداء ..و الإستنجاد بالآخرين..يا امة ضحكت من جهلها و خضوعها و خنوعها و تبعيتها ..الامم.
صح على الأقل ايران حاولت و لم تطبع
انجاز عظيم يستحق الاشادة والتنويه