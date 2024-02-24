الجيش الإسرائيلي يعترف بوجود قتال عنيف في خان يونس وغزة

غزة: قال الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، إن القتال العنيف ما زال مستمرا في المدن الكبرى في قطاع غزة. وأضاف “على مدار اليوم الماضي، قُتل العديد من الإرهابيين في غارات جوية واشتباكات على الأرض”.

وتحدث الجيش عن قتال كثيف في خان يونس، وهي أكبر مدينة في جنوب قطاع غزة، وأن الجنود “قتلوا الكثير من الإرهابيين هناك برصاص القناصة الدقيق”.

وقال الجيش إنه في حي الزيتون حاولت مجموعة إطلاق صاروخ على جنود إسرائيليين. وأضاف الجيش أن “طائرة استهدفت الإرهابيين وقتلتهم”. ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 24 مواطنا على الأقل استشهدوا وأصيب آخرون، مساء أمس الجمعة، في قصف إسرائيلي في دير البلح وسط قطاع غزة.

وتواصل طواقم الإسعاف والإنقاذ محاولات انتشال الضحايا من تحت الركام.

(د ب أ)