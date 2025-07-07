جيش الاحتلال يعتقل الإعلامي الفلسطيني ناصر اللحام

رام الله: اعتقل الجيش الإسرائيلي، الاثنين، الإعلامي الفلسطيني ناصر اللحام، رئيس تحرير شبكة “معا” الإعلامية المحلية، ومدير مكتب قناة “الميادين” اللبنانية بالضفة الغربية، من منزله جنوب الضفة.

وقالت وكالة “معا” على موقعها الإلكتروني إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اللحام من منزله في بيت لحم”.

وذكرت أن القوات الإسرائيلية داهمت منزل اللحام فجر الاثنين وحطمت محتوياته، وصادرت أجهزة حاسوب وهواتفه الشخصية.

وأضافت أن جيش الاحتلال مدد توقيف اللحام حتى يوم الخميس القادم.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وفقاً لمحاميها بأن سلطات الاحتلال الاسرائيلي قررت تمديد توقيف الأسير الصحافي ناصر اللحام وتحويله لمحكمة عوفر العسكرية حتى يوم الخميس القادم.

ولم يصدر أي تعليق من الجيش الإسرائيلي بشأن أسباب اعتقال الإعلامي الفلسطيني البارز.

وعادة ما يقتحم الجيش مدنا وبلدات في الضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين بدعوى أنهم مطلوبون.

من ناحيتها، أدانت العلاقات الإعلامية في حزب الله اللبناني، اليوم الإثنين، قيام القوات الإسرائيلية باعتقال اللحام.

وقال الحزب، في بيان صحافي: “تدين العلاقات الإعلامية في حزب الله اعتقال قوات الاحتلال الصهيوني مدير مكتب قناة الميادين في فلسطين المحتلة الزميل ناصر اللحام، والذي يأتي في سياق النهج الإسرائيلي المستمر لطمس كل حقيقة، وإسكات كل صوت حر، وحجب كل صورة تفضح وجهه الإجرامي وتوثق جرائمه ومجازره بحق المدنيين في غزة وكل المنطقة”.

وأعربت العلاقات الإعلامية “عن تضامنها الكامل مع الزميل ناصر اللحام، ومع قناة الميادين، ومع كل الصحافيين والإعلاميين الشجعان الذين يعملون في قلب المخاطر من أجل نقل الحقيقة، وفي مواجهة عدو لا يتوانى عن استهدافهم وقتلهم خارقا بذلك كل المواثيق والقوانين الدولية”.

(وكالات)