الجيش الإسرائيلي يعتقل صحافيين اثنين ويقتحم حرما جامعيا في الضفة- (فيديو)

رام الله: شن الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية، طالت صحافيين اثنين، واقتحام حرم جامعي.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي اقتحم حرم جامعة بيرزيت قرب رام الله بست آليات عسكرية بعد أن أجبر الأمن على فتح البوابة الغربية.

ولم يعرف بعد مزيد من التفاصيل حول اقتحام الحرم الجامعي.

مشاهد من اقتحام قوات الاح.تلال لحرم جامعة بيرزيت في رام اللهhttps://t.co/spXLO8mnHT pic.twitter.com/BMyxfSx3ex — شبكة قدس فيد (@quds_feed) November 8, 2023

وفي مدينة الخليل اعتقل الجيش الإسرائيلي الصحافيين محمد الأطرش وعامر أبو عرفة، بعد أن اقتحم منزليهما وفتشهما، بحسب شهود.

وأشار الشهود إلى أن الجيش نفذ عملية اعتقالات في عدة بلدات في محافظة الخليل بينها بلدات دورا وخرسا وحلحول ومخيم العروب.

وبصورة مماثلة اعتقل الجيش عددا من المواطنين في بلدات بيت لحم (جنوب)، ورام الله (وسط)، ونابلس، وقلقيلية (شمال)، وأريحا (شرق).

وعرف من بين المعتقلين في بلدة تل قرب نابلس والدة المعتقل مؤمن ريحان وزوجته.

واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في غالبية المواقع، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في مخيم عقبة جبر قرب أريحا، ومدينة قلقيلية بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، ولم يبلغ بعد عن إصابات.

(الأناضول)