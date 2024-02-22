الجيش الإسرائيلي يعتقل طفلين وشابا.. ووحدة “المستعربين” تعتقل طالبَين قرب رام الله- (فيديو)

رام الله: اعتقلت عناصر من وحدة “المستعربين” الإسرائيلية، الخميس، طالبين من أمام مدخل جامعة بيرزيت شمال مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن عناصر من المستعربين وصلوا بمركبة مدنية إلى أمام جامعة بيرزيت، واعتلقوا طالبين اثنين، هما رئيس مجلس الطلبة صالح ماجد حسن، والطالب عمرو زلوم.

ولم يتضح على الفور سبب اعتقالهما.

وتعد وحدة “المستعربين” قوة خاصة وسرية تابعة للشرطة الإسرائيلية، يُزرع أعضاؤها الذين يتسمون بملامح عربية وسط المحتجين والمتظاهرين الفلسطينيين، حيث يلبسون لباسهم وكوفيتهم ويتحدثون بلسانهم، وسرعان ما ينقلبون ضدهم عنفا واعتقالا واغتيالا.

وفي سياق متصل اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، طفلين وشابا من بلدة سنجل شمال رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة سنجل قرب رام الله، ما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

وبين شهود عيان، أن الجيش اعتقل طفلين دون سن العاشرة، وشابا في العقد الثالث من العمر.

وأشار الشهود إلى أن الأهالي اعترضوا القوات محاولين الإفراج عن الطفلين.

وتداول فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لسيدة تعتلي آلية عسكرية محاولة تخليص طفليها من الاعتقال.

مصادر محلية: سيدة فلسطينية اعتقل جيش الاحتلال طفليها من بلدة سنجل شمال شرق رام الله صعدت فوق الآلية العسكرية لمنعها من المغادرة بهما pic.twitter.com/mEMfLl3p1l — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 22, 2024

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل طفلين من بلدة سنجل شمالي رام الله بالضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/05JeVjJigt — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 22, 2024

ومنذ تفاقم التوتر في الضفة الغربية والقدس على خلفية الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثف الجيش الإسرائيلي اقتحاماته للمدن والمخيمات الفلسطينية، كما زاد حدة عنفه ضد الفلسطينيين، ما أسفر عن مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمعتقلين.

(الأناضول)