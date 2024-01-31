الجيش الإسرائيلي يعتقل عاملين بالأونروا لدى نزوحهم إلى جنوب القطاع

غزة: اعتقل الجيش الإسرائيلي عدداً من العاملين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أثناء نزوحهم من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إلى مدينة رفح، وفق شهود عيان ومصادر محلية.

وقالت الفلسطينية فاطمة أبو جوعيد إن القوات الإسرائيلية اعتقلت الاثنين، عدداً من العاملين بوكالة الأونروا بينما كانوا في طريقهم للنزوح من خان يونس إلى رفح، دون أن يتوفر لديها عدد دقيق للمعتقلين.

وأضافت أبو جوعيد أن “الشبان العاملين في الأونروا الذين تم اعتقالهم لا تربطهم أي علاقة بالفصائل الفلسطينية”.

وتابعت: “لا أدري لماذا اعتقلوا هؤلاء الشبان. تم إيقافنا على حاجز عسكري أقامه الجيش الإسرائيلي بين مدينتي خان يونس ورفح واعتقال شبان عاملين بالأونروا”.

وتأتي هذه الاعتقالات بعد أيام من زعم إسرائيل مشاركة 12 من موظفي الأونروا في عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة “حماس” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ضد مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، فيما ردت الوكالة بأنها فتحت تحقيقا في هذه المزاعم.

والاتهامات الإسرائيلية للوكالة “ليست الأولى من نوعها”، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمدت إسرائيل إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لمصلحة “حماس”، في ما اعتُبر “تبريرا مسبقا” لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.

وعلى إثر هذه الاتهامات قررت 17 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ”أونروا”.

(الأناضول)