الجيش الإسرائيلي يعتقل عشرات الفلسطينيين غربي رام الله

رام الله: نفذ الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، حملة اعتقالات استهدفت عشرات الفلسطينيين في بلدة بيت ريما غربي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة بيت ريما، وحولت منازل فيها إلى ثكنات عسكرية.

وذكر الشهود أن الجيش منع التجوال في البلدة وبدأ عملية دهم منازل فلسطينية واعتقال عشرات الشبان وتحويلهم إلى التحقيق الميداني.

وعادة ما يقتحم الجيش الإسرائيلي مدنا وبلدات فلسطينية وينفذ حملة اعتقالات لعشرات الأشخاص ويحولهم إلى التحقيق الميداني قبل أن يفرج عن معظمهم.

نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات الليلة الماضية، واعتقل عددا من الفلسطينيين في مواقع متفرقة بالضفة الغربية

وفي الإطار نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات الليلة الماضية، واعتقل عددا من الفلسطينيين في مواقع متفرقة بالضفة الغربية، أبرزها في حي الطيرة برام الله، وفق مصادر محلية وشهود عيان.

ولليوم 43 يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، وفي مدينة طولكرم ومخيمها لليوم 37، بينما يواصل اقتحام مخيم نور شمس لليوم 24.

وفي 23 فبراير/ شباط الماضي، اقتحمت دبابات إسرائيلية مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، في تصعيد عسكري هو الأول من نوعه منذ عام 2002.

وشوهدت 3 دبابات إسرائيلية ترافقها آليات عسكرية تقتحم المخيم، في مشهد يعيد للأذهان اجتياح الضفة الغربية خلال عملية “السور الواقي” عام 2002.

وفي مؤتمر صحافي باليوم نفسه، خلال حفل تخريج ضباط في مدينة حولون قرب تل أبيب، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش سيواصل القتال في الضفة الغربية المحتلة.

وتحذر السلطات الفلسطينية من أن هذا العدوان يأتي “في إطار مخطط حكومة نتنياهو لضم الضفة وإعلان السيادة عليها، وهو ما قد يمثل إعلانا رسميا لوفاة حل الدولتين”.

وصعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، بما يشمل اقتحام القرى والبلدات والمخيمات وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية، والذي استمر بالوتيرة نفسها خلال شهر رمضان.

(الأناضول)