الجيش الإسرائيلي يعتقل ناشطا فلسطينيا في مواجهة الاستيطان

رام الله: اعتقل الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، ناشطا بارزا في مقاومة الاستيطان بالضفة الغربية.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مقتضب، إن “السلطات الإسرائيلية اعتقلت مراد اشتيوي، مدير مديرية هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة الغربية”.

وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية داهمت منزل اشتيوي في بلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية، واعتقلته بعد تفتيش منزله.

ويعد اشتيوي من أبرز النشطاء الفلسطينيين في مقاومة الاستيطان الإسرائيلي، ويشغل منصب منسق المسيرة الأسبوعية المنددة بالاستيطان في كفر قدوم.

ومنذ 19 عاما، ينظم أهالي كفر قدوم مسيرة أسبوعية مناهضة للاستيطان، ومطالبة بفتح شارع رئيسي بالبلدة تغلقه سلطات الاحتلال.

فيما لم يصدر تعليق إسرائيلي فوري بشأن الاعتقال.

(الأناضول)