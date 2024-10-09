الجيش الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينيا في الضفة الغربية

رام الله: اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 25 فلسطينيا على الأقل خلال حملة دهم واقتحامات نفذها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

أفادت بذلك هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، الأربعاء، في بيان مشترك.

وقال البيان إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء، 25 مواطنا على الأقل من الضفة بينهم سيدة وأطفال وأسرى سابقون”.

وتوزعت عمليات الاعتقال، وفق البيان، “في محافظات الخليل وبيت لحم (جنوب)، وقلقيلية وجنين وطولكرم ونابلس (شمال)، ورام الله (وسط) والقدس”.

وأضاف: “الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها تهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين”.

وتجاوزت حصيلة المعتقلين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 11 ألفا و200 فلسطيني من الضّفة بما فيها القدس، وفق البيان المشترك.

وبموازاة حرب الإبادة على غزة، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إضافة إلى الاعتقالات عن 745 شهيدا، ونحو 6 آلاف و200 جريح.

ودخلت حرب الإبادة الجماعية، التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي مطلق على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، عامها الثاني، حيث أسفرت عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال “الإبادة الجماعية” وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

(الأناضول)