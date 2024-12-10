الجيش الإسرائيلي يعتقل 40 فلسطينياً في الضفة الغربية

جنود إسرائيليون في حوارة بالقرب من نابلس، في الضفة المحتلة، 4 ديسمبر 2024. رويترز

رام الله: اعتقل الجيش الإسرائيلي 40 فلسطينياً، بينهم أسرى سابقون، خلال اقتحامه مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

أفاد بذلك بيان مشترك، الثلاثاء، صدر عن هيئة شؤون الأسرى التابعة لـ “منظمة التحرير”، ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي).

ووفق البيان: “اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس (الاثنين)، وحتى صباح اليوم (الثلاثاء)، 40 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون”.

شنّت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء حملة اعتقالات واسعة طالت (40) مواطنًا على الأقل من الضّفة. بينهم:

• المحرر جاسر أبو حمادة عقب مداهمة منزل لأحد أقاربه في بلدة كفر قليل. • الشاب حمزة ناصر فارس زيود من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين بعد مداهمة مكان عمله. pic.twitter.com/2IINrOMTIR — ق.ض 𓂆 (@qadeyah_) December 10, 2024

وتركزت عمليات الاعتقال في الخليل وبيت لحم (جنوب)، بالإضافة إلى قلقيلية وطوباس وجنين (شمال)، وأريحا (شرق)، وفق البيان.

ورافقت عمليات الاعتقال “اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين”، بحسب البيان.

وأوضح البيان أن “عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 12 ألف مواطن من الضفة، بما فيها القدس (..) دون غزة، حيث تقدّر أعدادهم بالآلاف”، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

#متابعة | هيئة شؤون الأسرى: – شنّت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت (40) مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون. – تركزت عمليات الاعتقال في محافظتي أريحا، والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات قلقيلية، جنين، طوباس، وبيت… — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) December 10, 2024

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 151 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وبموازاة الإبادة بقطاع غزة وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالاً عن 809 شهداء، ونحو 6 آلاف و450 جريحاً، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

قوات الاحتلال تقتحم منطقة جيل أبو رمان في مدينة الخليل. pic.twitter.com/abZS3I8qQd — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 10, 2024

(الأناضول)