سياسة | عربي | فلسطين

الجيش الإسرائيلي يعتقل 40 فلسطينيا خلال يومين في الضفة

10 - أغسطس - 2024

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رام الله: اعتقل الجيش الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين 40 فلسطينيا بالضفة الغربية، لتتجاوز الحصيلة 10 آلاف معتقل منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) السبت.

وذكر أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال اليومين الماضيين (الخميس والجمعة) 40 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم سيدة وأطفال وأسرى سابقون”.

وتوزعت عمليات الاعتقال على معظم محافظات الضفة و”رافقتها اعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين”، وفق البيان.

وأشارت الهيئة والنادي إلى أن “حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة (في غزة) والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغت أكثر من 10 آلاف مواطن من الضفة، بما فيها القدس”.

والأربعاء، قالت المؤسستان إن “حصيلة عمليات الاعتقال في الضّفة بعد السابع من أكتوبر بلغت نحو 10 آلاف حالة”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 10, 2024 الساعة 11:45 ص

    ألا لعنة الله على عصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة وتعسا لعرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم جميعا بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀🐒

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 10, 2024 الساعة 2:14 م

    حيا الله أحرار الضفة الغربية يا عينيا الذين سيقهرون عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀

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