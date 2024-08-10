الجيش الإسرائيلي يعتقل 40 فلسطينيا خلال يومين في الضفة

رام الله: اعتقل الجيش الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين 40 فلسطينيا بالضفة الغربية، لتتجاوز الحصيلة 10 آلاف معتقل منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) السبت.

وذكر أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال اليومين الماضيين (الخميس والجمعة) 40 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم سيدة وأطفال وأسرى سابقون”.

وتوزعت عمليات الاعتقال على معظم محافظات الضفة و”رافقتها اعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين”، وفق البيان.

وأشارت الهيئة والنادي إلى أن “حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة (في غزة) والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغت أكثر من 10 آلاف مواطن من الضفة، بما فيها القدس”.

والأربعاء، قالت المؤسستان إن “حصيلة عمليات الاعتقال في الضّفة بعد السابع من أكتوبر بلغت نحو 10 آلاف حالة”.

(الأناضول)