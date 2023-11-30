الجيش الإسرائيلي يعتقل 40 فلسطينيا في الضفة

رام الله: أعلن نادي الأسير الفلسطيني، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 40 فلسطينيا ليلة الأربعاء/ الخميس، ما يرفع إجمالي المعتقلين بالضفة الغربية المحتلة إلى 3365 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال نادي الأسير (غير حكومي) في بيان، إن “قوات الاحتلال اعتقلت 40 مواطنا على الأقل، خلال ليلة الأربعاء/ الخميس، من مدن وبلدات الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية”.

وأفاد بأن إجمالي عدد المعتقلين “ارتفع إلى 3365 فلسطينيا” منذ 7 أكتوبر الماضي.

وبوتيرة يومية، ينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اقتحام للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين.

وتصاعدت الاعتقالات على وقع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)