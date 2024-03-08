جيش الاحتلال الإسرائيلي يعدم فلسطينيا أثناء اعتقاله في جنين- (صورة وفيديو)

رام الله: أعلنت مؤسستان فلسطينيتان، الجمعة، استشهاد فلسطيني اعتقله الجيش الإسرائيلي في محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، في بيان مشترك.

وقال البيان إن “قوات الاحتلال أعدمت الجمعة، الأسير السابق محمد عادل الشلبي (39 عاما) من بلدة السيلة الحارثية قرب جنين، بعد أنّ حاصرت منزله وأطلقت النار عليه واعتقلته، ثم أعلن عن استشهاده لاحقا، ويواصل الاحتلال احتجاز جثمانه”.

مساجد بلدة كفردان تنعى الشهـ،يد القائد البطل محمد الشلبي ابن السيلة الحارثية – جنين أسد السـ،رايا والكمائن مؤسس الكتيبة وأشرس المُقاتلين إلى جنّات الخلد بإذن الله .. pic.twitter.com/GLgNoQHz9o — Malak 🖤𓂆 (@malakash0ur) March 8, 2024

وأشار إلى أن “الشلبي أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء، ويلاحقه الاحتلال منذ نحو ثلاثة شهور”.

وأضاف البيان أن “عمليات الإعدام الميداني شكّلت وما تزال أبرز الجرائم التي انتهجها الاحتلال على مدار عقود طويلة، وصعد منها خلال العامين الماضيين، ومع تصاعد عمليات المقاومة خلال العام الماضي، لتصل إلى ذروتها بعد السابع من أكتوبر، بما فيها عمليات الإعدام بحقّ المواطنين أثناء حملات الاعتقال في الضفة”.

(الأناضول)