الجيش الإسرائيلي يعدم فلسطينيا من ذوي الإعاقة في منزله بخان يونس

غزة:عثرت طواقم طبية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، على جثمان مواطن من ذوي الإعاقة، أعدمه جيش الاحتلال في منزله بمدينة خان يونس جنوب غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن “طواقمها عثرت على جثمان الشهيد إياد النجار، وهو من ذوي الإعاقة، داخل منزله شرق خان يونس”.

ووفق الوكالة، “يعاني هذا الشخص من صعوبات كبيرة في التنقل والنزوح جراء أوامر الإخلاء المتكررة التي يعلنها جيش الاحتلال، إذ وضع ما يزيد على 80% من مناطق قطاع غزة تحت أوامر الإخلاء، في حين يواصل الآلاف الفرار مجددا من مدينة خان يونس”.

#شاهد | العثور على إياد النجار من ذوي الاحتياجات الخاصة، متحللًا داخل منزله وقد شهد حصاراً ولم يتمكن من الخروج من منزله في بني سهيلا بخانيونس. pic.twitter.com/cwYecFvsV9 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 30, 2024

العثور على اياد النجار معدوم داخل منزله وقد شهد حصاراً ولم يتمكن من الخروج من منزله في بني سهيلا وتحديدا خلف البلدية كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة pic.twitter.com/nDEK2ftWCL — 🇵🇸 وائل الحلبي🇵🇸 (@waelalhalapi) July 30, 2024

(د ب أ)