الجيش الإسرائيلي يعلن احتجاز جثة جندي في غزة من قتلى 7 أكتوبر

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن جثة أحد جنوده خلال معارك 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما زالت محتجزة داخل قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان مقتضب، إن “الرقيب شاي ليفنسون، الذي تم تصنيفه على أنه من ضمن الأسرى داخل قطاع غزة، قتل خلال أحداث الـ 7 أكتوبر، في حين أنّ جثته ما زالت محتجزة في قطاع غزة”.

وبذلك يرتفع عدد الجنود والضباط القتلى منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 532، فيما أصيب 2659 عسكريًا، وفق بيانات متلاحقة للجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين أحدهم ضابط، في معارك جنوب قطاع غزة، الجمعة.

(الأناضول)