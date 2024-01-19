الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد القتلى من جنوده في قطاع غزة إلى 194

غزة: أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة مقتل أحد جنوده، متأثرا بجراحه التي أصيب بها، خلال القتال في جنوب قطاع غزة.

وبوفاة الجندي ترتفع حصيلة القتلى منذ بدء الهجوم البري ضد حركة “حماس” إلى 194 قتيلا، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، في موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه في قطاع غزة لتحقيق أهدافها التي تشمل القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس، وتحرير الأسرى الذين احتجزتهم الحركة خلال هجومها على جنوب إسرائيل ونقلتهم إلى القطاع، بحسب القادة الإسرائيليين.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مؤخرا، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 24448 شهيدا والمصابين إلى 61504.

(د ب أ)