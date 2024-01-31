الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه في الاجتياح البري لقطاع غزة إلى 223

غزة: أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ثلاثة من جنوده، خلال القتال في غزة أمس الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى، بين الجنود الإسرائيليين منذ بدء الهجوم البري ضد حركة “حماس” إلى 223 قتيلا، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، في موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه في قطاع غزة لتحقيق أهدافها التي تشمل القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس، وتحرير الأسرى الذين احتجزتهم الحركة خلال هجومها على جنوب إسرائيل ونقلتهم إلى القطاع، بحسب القادة الإسرائيليين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قد أعلنت أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة شهداء الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع إلى 26 ألفا و751 شهيدا و65 ألفا و636 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي أمس الثلاثاء، أوردته وكالة “معا” الفلسطينية للأنباء، إن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة جديدة راح ضحيتها 114 شهيدا و249 إصابة خلال 24 ساعة”.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، “لا يزال أكثر من ثمانية آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم”.

(د ب أ)