الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة جثة أسير من غزة

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه استعاد خلال الليل جثة محتجز في خان يونس بوسط قطاع غزة، مدعيا أنه قتل أثناء احتجازه.
وزعم الجيش في بيان أن إلعاد كتسير الذي كان عمره 47 عاما عند احتجازه من كيبوتس نير عوز في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، “قتل بحسب معلومات خلال أسره بأيدي منظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية”.
وأطلق سراح والدته التي احتجزت معه، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر خلال الهدنة الوحيدة التي أقرت بين إسرائيل وحركة حماس خلال ستة أشهر من الحرب.
(أ ف ب)
ههه جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان في مهمة التقاط الجثث الصهيونية، يا للعجب العجاب ✌️🇵🇸🤔
عادي جدا…ستة أشهرمن حرب مخيفة ضد مساحة لاتتجازو300كيلو؟؟؟
هه جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان في مهمة التقاط الجثث المتعقنة جراء الصواريخ الأمريكية والغربية الفتاكة القذرة ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️