الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة جثة أسير من غزة

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه استعاد خلال الليل جثة محتجز في خان يونس بوسط قطاع غزة، مدعيا أنه قتل أثناء احتجازه.

وزعم الجيش في بيان أن إلعاد كتسير الذي كان عمره 47 عاما عند احتجازه من كيبوتس نير عوز في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، “قتل بحسب معلومات خلال أسره بأيدي منظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية”.

وأطلق سراح والدته التي احتجزت معه، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر خلال الهدنة الوحيدة التي أقرت بين إسرائيل وحركة حماس خلال ستة أشهر من الحرب.

(أ ف ب)