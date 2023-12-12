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الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة جثتي محتجزين في قطاع غزة- (تدوينة)

12 - ديسمبر - 2023

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القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء في بيان استعادة جثتي محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة خلال عملية عسكرية.

وقال الجيش في بيان “خلال عملية في غزة، تم العثور على جثتي ايدين زاكاريا و(الجندي) زيف دادو وإعادتهما إلى اسرائيل”.

وكان الجيش أكد سابقا أن أحد المحتجزين وهو الجندي زيف دادو (36 عاما) قتل في يوم الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

بينما احتُجزت إيدين زاكاريا (28 عاما) ذات اليوم خلال مهرجان نوفا الموسيقي، الذي قُتل خلاله 364 شخصا واحتُجز حوالي 40 آخرين.

وأعلن منتدى عائلات الرهائن أن زاكاريا “اختطفت وهي مصابة في النصف العلوي من جسدها”، وأن صديقها قُتل خلال الهجوم.

وقال الجيش إنه خلال عملية العثور على الجثث “سقط جنديان في المعركة وأصيب جنود آخرون”.

وأتاحت هدنة استمرت أسبوعا نهاية تشرين الثاني/نوفمبر إطلاق سراح 105 محتجزا من غزة، بينهم 80 إسرائيليا، في مقابل إطلاق إسرائيل سراح 240 أسيرا فلسطينيا. وكان المفرج عنهم من الطرفين من النساء والأطفال.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 12, 2023 الساعة 7:56 م

    هه جثث ممتاز جدا جدا يا أحرار فلسطين الميامين المباركين الشهداء والصديقين والصالحين لقنوا جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان كيف يكون الرجال في المعارك 🇵🇸😫✌️🔥🐒🔥🐒🔥🐒🔥🐒🔥🐒🔥

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