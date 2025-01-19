الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة رفات جندي كان محتجزاً في قطاع غزة منذ العام 2014

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، استعادة جثة الجندي الإسرائيلي أورون شاؤول، الذي كان محتجزاً في قطاع غزة منذ العام 2014، خلال “عملية خاصة”.
وقال الجيش، في بيان: “في عملية سرية خاصة… تم استرجاع جثمان الجندي المفقود شاؤول أورون، الذي سقط في معركة في حي الشجاعية (شمال القطاع)، في 20 (تموز)/يوليو 2014″.
Oron Shaul, (20) Soldat der Golani-Brigade, fiel 2014 im Gazakrieg. Seine Leiche, die von der #Hamas als Druckmittel zurückgehalten wurde, wurde von der @IDF gefunden und endlich nach #Israel zurückgebracht. pic.twitter.com/pNlflGA9ma
— Fabian פביאן 🎗️ (@Fabi_el__) January 19, 2025
(أ ف ب)
ندفع ثمن النفاق السياسي الصهيوني الوحشي الهمجي النازي بتسويق أرض الميعاد الوهمي. من أجل المكاسب الصهيونية.
سيستمر سفك الدماء. ما دام هناك ذره من تراب الوطن الفلسطيني تخضع للغطرسه الاستعمارية الصهيوامريكانبيريطنوفرنسيالماني الإجرامية المفيوزيه العنصريه النازيه عدوه الإنسانية
قاعده منطقه لا سلام مع إستمرار الإحتلال. لا سلام مع للاضطهاد والقمع والتنكيل…
لا سلام بدون أعاده الحقوق لأصحابها. لا سلام مع البروبوغاندي المفيوزي الوهمي الصهيوني الوحشي الهمجي النازي
مع العداله فقط هناك السلام. سلام حين أنشأ دوله السلام الواحده تحضن الجميع في قانون المساواه والعداله الاجتماعيه بين الجميع
عودوا من حيث أتيتم لن تنعموا بالأمن والاستقرار مادام هناك احتلال ..
ستبقى الدماء تسيل إلى أن يعود الحق لأصحابه
عاشت فلسطين عاشت حماس الرحمة لروح الشهداء الأبرار
بعض العملاء ربما من أجل مقابل مادي لأنه من المستحيل العثور على رفات له أكثر من عشرة سنوات