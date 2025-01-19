الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة رفات جندي كان محتجزاً في قطاع غزة منذ العام 2014

بيني غانتس مع زهافا شاؤول، والدة الجندي الإسرائيلي القتيل أورون شاؤول. 23 أغسطس 2019. ا ف ب

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، استعادة جثة الجندي الإسرائيلي أورون شاؤول، الذي كان محتجزاً في قطاع غزة منذ العام 2014، خلال “عملية خاصة”.

وقال الجيش، في بيان: “في عملية سرية خاصة… تم استرجاع جثمان الجندي المفقود شاؤول أورون، الذي سقط في معركة في حي الشجاعية (شمال القطاع)، في 20 (تموز)/يوليو 2014″.

Oron Shaul, (20) Soldat der Golani-Brigade, fiel 2014 im Gazakrieg. Seine Leiche, die von der #Hamas als Druckmittel zurückgehalten wurde, wurde von der @IDF gefunden und endlich nach #Israel zurückgebracht. pic.twitter.com/pNlflGA9ma — Fabian פביאן 🎗️ (@Fabi_el__) January 19, 2025

(أ ف ب)