سياسة | دولي

الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة رفات جندي كان محتجزاً في قطاع غزة منذ العام 2014

19 - يناير - 2025

بيني غانتس مع زهافا شاؤول، والدة الجندي الإسرائيلي القتيل أورون شاؤول. 23 أغسطس 2019. ا ف ب

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القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، استعادة جثة الجندي الإسرائيلي أورون شاؤول، الذي كان محتجزاً في قطاع غزة منذ العام 2014، خلال “عملية خاصة”.

وقال الجيش، في بيان: “في عملية سرية خاصة… تم استرجاع جثمان الجندي المفقود شاؤول أورون، الذي سقط في معركة في حي الشجاعية (شمال القطاع)، في 20 (تموز)/يوليو 2014″.

(أ ف ب)

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  1. يقول Palestine is a 🔥 🔥 🔥 never be divided with any colonizer:
    يناير 19, 2025 الساعة 9:02 ص

    ندفع ثمن النفاق السياسي الصهيوني الوحشي الهمجي النازي بتسويق أرض الميعاد الوهمي. من أجل المكاسب الصهيونية.
    سيستمر سفك الدماء. ما دام هناك ذره من تراب الوطن الفلسطيني تخضع للغطرسه الاستعمارية الصهيوامريكانبيريطنوفرنسيالماني الإجرامية المفيوزيه العنصريه النازيه عدوه الإنسانية
    قاعده منطقه لا سلام مع إستمرار الإحتلال. لا سلام مع للاضطهاد والقمع والتنكيل…
    لا سلام بدون أعاده الحقوق لأصحابها. لا سلام مع البروبوغاندي المفيوزي الوهمي الصهيوني الوحشي الهمجي النازي
    مع العداله فقط هناك السلام. سلام حين أنشأ دوله السلام الواحده تحضن الجميع في قانون المساواه والعداله الاجتماعيه بين الجميع

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  2. يقول ابو البدو:
    يناير 19, 2025 الساعة 9:40 ص

    عودوا من حيث أتيتم لن تنعموا بالأمن والاستقرار مادام هناك احتلال ..
    ستبقى الدماء تسيل إلى أن يعود الحق لأصحابه
    عاشت فلسطين عاشت حماس الرحمة لروح الشهداء الأبرار

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  3. يقول abdo:
    يناير 19, 2025 الساعة 11:36 ص

    بعض العملاء ربما من أجل مقابل مادي لأنه من المستحيل العثور على رفات له أكثر من عشرة سنوات

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