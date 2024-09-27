الجيش الإسرائيلي يعلن استكمال تجنيد لواءي احتياط على حدود لبنان

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، استكمال تجنيد لواءي احتياط وكتائب إضافية على الحدود اللبنانية، في إطار رفع التأهب لـ “ضرب القدرات العسكرية لحزب الله وخلق الظروف لإعادة سكان الشمال (المستوطنين) إلى منازلهم”.

وقال في بيان: “في إطار رفع الاستعدادات على الساحة الشمالية خلال الأيام الأخيرة تم تجنيد لواءيْ احتياط للمشاركة في القتال في الحملة الشمالية”.

وأضاف: “بعد تنفيذها المهام التشغيلية على الحدود الشمالية طوال فترة الحرب، تم تجنيد لواء الاحتياط (6) ولواء الاحتياط (228) وعدة كتائب احتياط إضافية بهدف السماح بمواصلة الجهود القتالية وضرب القدرات العسكرية لتنظيم حزب الله وخلق الظروف لإعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم”.

وتابع: “مع تجنيد لواءيْ الاحتياط، تم فتح وحدات مستودعات الطوارئ وتوزيع معدات لوجستية ووسائل قتالية على جنود الاحتياط”.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تصعيدا غير مسبوق، إذ يشن الجيش الإسرائيلي، منذ الإثنين “أعنف وأوسع” هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” قبل نحو عام، في ظل مخاوف من أن تكون تمهيدا لاجتياح بري للبلاد.

(الأناضول)